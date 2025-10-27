"Безумный Макс" против "Макларен": кто может стать новым чемпионом Формулы-1

После гран-при Мексики, которое состоялось 24-26 октября, до завершения сезона Формулы-1 2025 года осталось четыре гонки и два спринта. На титул чемпиона мира математические шансы сохраняют четыре гонщика.

В борьбу за титул между пилотами "Макларен" Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри вмешался четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". 24 канал рассказывает о том, какие шансы и кто из пилотов может стать чемпионом Формулы-1 в 2025 году.

Читайте также Самая большая афера в Формуле-1, которая украла титул у "Феррари": все о "Крашгейте" в Сингапуре

Кто лидирует в зачете пилотов Формулы-1 сезона-2025?

Оскар Пиастри долгое время был лидером чемпионата, но после гран-при в Мексике позиции гонщиков изменились. Согласно данным официального сайта Формулы-1, Ландо Норрис из "Макларен" выиграл заезд и занял первое место в личном зачете пилотов.

Топ-5 пилотов в личном зачете Ф-1 2025 года:

Ландо Норрис ("Макларен") – 357 очков. Оскар Пиастри ("Макларен") – 356. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 321. Джордж Рассел ("Мерседес") – 258. Шарль Леклер ("Феррари") – 210.

К слову. Борьба за Кубок конструкторов 2025 года завершена. Команда Макларен получила досрочную перемогому в командном зачете, набрав 713 очков. Британцы получили второй титул подряд.

Какие шансы у пилотов стать чемпионом Ф-1?

Шарль Леклер не сможет претендовать на чемпионство в Формуле-1 сезона 2025. Даже, если монегаскский пилот "Феррари" выиграет все четыре гран-при и два спринта, на его счету будет только 326 очков.

Шарль Леклер / Фото Getty Images

Леклер может претендовать только на место в топ-3 Формулы-1. Однако для этого Макс Ферстаппен и Джордж Рассел не должны набрать более 326 очков.

Джордж Рассел / Фото Getty Images

Джордж Рассел имеет математические шансы на чемпионство в Формуле-1 сезона 2025 года. Для победы пилота "Мерседес" есть несколько условий:

Джордж Рассел должен выиграть все гран-при и спринты. Тогда британский гонщик наберет 374 очка по итогам сезона.

Первое место для Рассела будет гарантировано, если за последние гонки Ландо Норрис, Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен не пересекут отметку больше, чем 373 очка.

Норрис и Пиастри уже в Бразилии могут уничтожить математические шансы Рассела на титул, если один из пилотов Макларена окажется на подиуме, заработав не менее 15 очков за 3 место.

Как Ферстаппен вернулся в борьбу за пятый титул?

Макса Ферстаппена списали из фаворитов на чемпионство из-за неудачных результатов на старте сезона. Однако пилот "Ред Булл" после летней паузы сократил отставание в более чем 100 очков от Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Макс Ферстаппен / Фото Getty Images

Между Ферстаппеном и пилотами Макларен разрыв в 35 (от Пиастри) и 36 (от Норриса) зачетных пунктов. Поэтому голландец имеет отличные шансы получить свой пятый титул и подтвердить статус действующего чемпиона Формулы-1.

Макс Ферстаппен имеет реальные шансы стать чемпионом, если выиграет все гран-при и наберет в итоге 441 очко. При том, что Ландо Норрис должен набрать меньше, чем 84 очка, а Оскар Пиастри меньше, чем 85 очков – 440 у обоих.

Нидерландский гонщик "Ред Булл" может набрать 100 очков и в общем 421 зачетный пункт. Однако тогда Ферстаппену нужно будет надеяться, что пилоты Макларен заработают меньше, чем 63 очков до конца сезона (4 – 5 место в каждой гонке).

Если же по итогам сезона у Ферстаппена будет 401 балл. Тогда Норрис и Пиастри имеют меньше, чем 43 очков за последние гонки (6 – 7 место в каждой гонке). Если же голландец наберет 386 баллов, тогда "Макларен" должны заработать меньше, чем 28 очков (в среднем 8 – 9 место за гонку).

В ситуации, когда Макс Ферстаппен набирает 371 зачетный пункт, ему нужно, чтобы Ладно Норрис и Оскар Пиастри не заработали более 13 очков. Это возможно, если пилоты Макларен будут сходить с трассы или завершать гонку на 9 – 10 месте.

Оскар Пиастри отстает от Ландо Норриса лишь на одно очко. Австралийскому пилоту "Макларен" надо будет набрать на два очка больше, чем его напарник по итогам сезона Формулы-1 2025 года.

Оскар Пиастри / Фото Getty Images

Теоретический максимум Пиастри – 472 очка. Чтобы обойти Норриса Оскар должен выиграть две гонки и стабильно финишировать в топ-2. Возможен вариант с восходом Ландо, тогда его напарник в случае победы делает хороший гандикап и выигрывает чемпионат, финишируя стабильно в топ-5.

Ландо Норрис станет чемпионом Формулы-1, если выиграет все гонки, получив 473 очка. Кроме того, пилот "Макларен" может стать победителем, если заедет на подиум во всех последних гонках.

Ландо Норрис / Фото Getty Images

Календарь последних гонок Формулы-1 2025 года