5 октября 2025 года состоится гран-при Сингапура Формулы-1. 24 канал накануне старта гонки рассказывает об одном из самых громких скандалов в автоспортивном мире, который вошел в историю под названием "Крашгейт".

Что произошло на гран-при Сингапура?

Первые гонки на автодроме "Марина Бэй" в рамках Гран-при Сингапура состоялись в 2008 году. Победителем стал Фернандо Алонсо (тогда он выступал за "Рено"), который выиграл гонку, стартовав с 15 позиции – все благодаря остроумному выезду машины безопасности.

В результате Фелипе Масса, с "Ферарри" который претендовал на чемпионство мира финишировал в Сингапуре за зоной очков. А позже бразильский пилот проиграл титул Льюису Хэмилтону.

Спустя год после Гран-при оказалось, Алонсо победил не благодаря фортуне, которая повернулась к нему лицом. На самом деле напарник испанского пилота Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид, чтобы на трассе появилась машина безопасности.

Отметим, что этот план был идеальный, поскольку тогда у Формулы-1 были очень жесткие правила безопасности. Пит-лейны закрывались, а потому гонщики, которые успевали заехать на пит-стоп перед выездом машины безопасности имели большое преимущество, что и помогло Алонсо выиграть гонку.

Что такое пит-лейн? Пит-лейн – это специальная зона вдоль боксов команды, куда болиды заезжают во время остановок (пит-стопов) для замены шин, ремонта, дозаправки или других стратегических действий.

Пике разбил болид на гран-при Сингапура: смотрите видео

Расследование FIA начала в 2009 году, когда Нельсон Пике-младший дал показания относительно аварии в Сингапуре, после того, как его выгнали из команды "Рено" посреди сезона. Пилоте признался, что это был заговор, но тогда уже было поздно аннулировать результаты гонки.

Отметим, что бразилец заявил о том, что Флавио Бриаторе и технический директор команды Симондс попросили его устроить аварию, пообещав не увольнять его из-за плохой результативности.

Какими были последствия "Крашгейта"?

Рено понесло последствия после скандального гран-при Сингапура в 2008 году. Флавио Бриаторе по решению суда пожизненно отстранили от любых должностей в Формуле-1, а Пэта Симондса дисквалифицировали сроком на пять лет.

В 2010 году с Бриаторе сняли наказание после выигранной апелляции. Поскольку FIA не могла отстранить Флавио от автоспорта, как человека, у которого не было ни одной лицензии федерации.

В 2024 году Бриаторе вернулся в Формулу-1. Итальянец стал консультантом в команде "Альпин" (ранее "Рено").

Стоит отметить, что Фелипе Масса в интервью The Times делился воспоминаниями о скандальном инциденте, который произошел на Гран-при Сингапура в 2008 году.

Такое поведение неприемлемо в любой сфере жизни, особенно в спорте, за которым следят миллионы, включая детей. Мы будем добиваться этого до самого конца, чтобы достичь справедливого результата – для меня, для автоспорта в Бразилии и для спорта в целом,

– рассказывал Масса.

Кроме того, как сообщает F1 Insider Берни Экклстоун признался, почему они вместе с Максом Мосли решили не расследовать дело с аварией Нельсона Пике-младшего. Даже несмотря на то, что его отец, который был трехкратным чемпионом мира сказал им, что его сын умышленно въехал в стену.

"Решили пока ничего не делать, чтобы защитить спорт и спасти его от огромного скандала. Согласно правилам, при таких обстоятельствах нам, вероятно, пришлось бы отменить гонку в Сингапуре", – рассказал Экклстоун.

Бизнесмен и бывший генеральный директор Формулы-1 подчеркнул, что тогда бы чемпионом мира в 2008 году не стал Льюс Хэмилтон. Обладателем титула стал бы Фелипе Масса из "Феррари".

К слову. "Феррари" не может получить чемпионство после скандала в 2008 году. Последний титул итальянской команды получил Кимми Ряйкконен в 2007 году.

