Мадридский клуб продолжает менять состав перед новым сезоном. На этот раз команду покидает молодой вратарь Фран Гонсалес, который считался одним из перспективных воспитанников академии, пишет Futbol Fantasy.

Фран Гонсалес продолжит карьеру в Севилье

21-летний вратарь в ближайшее время станет игроком "Севильи". По информации испанских СМИ, стороны уже согласовали все детали трансфера, а об официальном оформлении сделки могут объявить в ближайшее время.

"Реал" не отпускает своего воспитанника без дополнительных гарантий. Мадридцы продают лишь 50 процентов прав на футболиста, оставляя за собой право первоочередного выкупа. Такий механізм дозволить "сливочним" вернути голкипера, якщо він буде суттєво прогресувати в новому клубі.

По данным СМИ, сумма трансфера составит около трех миллионов евро. Для "Севильи" это инвестиция в молодого вратаря, тогда как "Реал" сохраняет контроль над дальнейшей судьбой одного из своих талантов.

Как трансфер повлиял на положение Лунина

После ухода Франа Гонсалеса в распоряжении главного тренера "Реала" остаются лишь два вратаря первой команды – бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин.

Для украинца это означает, что внутренняя конкуренция в вратарской линии уменьшилась. В то же время статус Лунина существенно не меняется, ведь основным вратарем мадридцев и впредь останется Куртуа.

Пока бельгийский вратарь восстанавливается после травмы, Лунин выходит в стартовом составе в контрольных матчах за "Реал" на предсезонных сборах. Однако украинец не впечатляет своей игрой нового тренера мадридцев Жозе Моуринью.