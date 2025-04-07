Легенда итальянского футбола и Ромы прибыл в Москву: позорное видео
- Франческо Тотти прибыл в Москву, чтобы посетить церемонию Рейтинг Букмекеров.
- Мероприятие в столице России состоится 8 апреля, и Тотти станет специальным гостем.
Россияне продолжают заманивать звезд мирового футбола деньгами. На этот раз во вражескую страну пожаловал легендарный экс-полузащитник Ромы.
Ранее Франческо Тотти пригласили на мероприятие в Москву. Бывший игрок римлян согласился посетить столицу оккупантов, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Тотти в Москве
В сети появились кадры из одного российского аэропорта. На видео видно, что Франческо Тотти прибыл в Москву, где посетит ежегодную церемонию Рейтинг Букмекеров.
Мероприятие в столице России состоится 8 апреля. Франческо Тотти стал специальным гостем церемонии РБ.
Тотти прибыл в Москву: смотрите видео
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину мероприятие посещали другие представители футбола. Среди них Эммануэль Адейбайор и бразилец Кафу.