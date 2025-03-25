Бывший форвард Ромы и сборной Италии Франческо Тотти опозорил свою репутацию. Звездный футболист ради кровавых российских денег посетит страну-агрессора.

Легенда Ромы Франческо Тотти поедет в Москву 8 апреля на церемонию награждения Премии Рейтинга Букмекеров. Такой поступок звезды мирового футбола вызвал волну возмущения среди болельщиков, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Ansa.

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Еще один "голубь мира"

"Император Рима" попытался найти оправдание поездке в столицу страны-агрессора. Мол, он таким образом продвигает свои ценности, которые не касаются политики. А если бы его пригласили в Киев, то он бы с радостью откликнулся.

"Моя командировка в Москву уже несколько дней вызывает бесконечные споры. Но я не политик и не дипломат, я спортсмен, который продвигает свои ценности по всему миру. Я всегда это делал: сначала как футболист, а теперь в новом статусе. В течение многих лет я ездил по всем странам, куда меня приглашали говорить о спорте, и я без проблем поеду в Киев с той же целью", – заявил Тотти.

48-летний экс-футболист заявил, что не получал запрет на поездку от компетентных органов. Очевидно, что самостоятельно он никаких выводов сделать не способен.

"Если бы я получил обращение от компетентного органа не участвовать в московском мероприятии, я бы ни минуты не колеблясь сделал шаг назад.

Все остальное я считаю лицемерием и спекуляциями со стороны тех, кто хочет прославиться, используя мое имя", – сказал Тотти.

Тотти заработал курьезную премию

К бывшему капитану Ромы также обратился ведущий программы Striscia la Notizia Валерио Стаффелли. Он хотел вручить ему награду "Золотой тапир", которую получают звезды спорта и шоу-бизнеса за самые курьезные и нелепые моменты и поступки.

Однако Тотти проигнорировал вопрос Стафарелли о поездке в Москву.

Видео, как Тотти отказался отвечать на вопрос о визите в Россию

Отметим, что Россия не впервые подкупает лояльность звезд спорта и шоу-бизнеса. Таким образом страна-террорист создает параллельную реальность. Мол, она не находится в изоляции с цивилизованным миром.

Некоторые известные спортсмены и артисты соблазняются на кровавые деньги россиян и охотно едут на болота.