Легенда Роми Франческо Тотті поїде до Москви 8 квітня на церемонію нагородження Премії Рейтингу Букмекерів. Такий вчинок зірки світового футболу викликало хвилю обурення серед уболівальників, пише 24 Канал з посиланням на видання Ansa.

Читайте також Легенда італійського футболу назвав тренера для Роми, який зможе розкрити потенціал Довбика

Ще один "голуб миру"

"Імператор Риму" спробував знайти виправдання поїздці до столиці країни-агресорки. Мовляв, він таким чином просуває свої цінності, які не стосуються політики. А якби його запросили до Києва, то він би з радістю відгукнувся.

"Моє відрядження до Москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки. Але я не політик і не дипломат, я спортсмен, який просуває свої цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому статусі. Протягом багатьох років я їздив усіма країнами, куди мене запрошували говорити про спорт, і я без проблем поїду до Києва з тією ж метою", – заявив Тотті.

48-річний ексфутболіст заявив, що не отримував заборону на поїздку від компетентних органів. Очевидно, що самостійно він жодних висновків зробити не здатний.

"Якби я отримав звернення від компетентного органу не брати участь у московському заході, я б ні хвилини не вагаючись зробив крок назад.

Все інше я вважаю лицемірством і спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися, використовуючи моє ім'я", – сказав Тотті.

Тотті заробив курйозну премію

До колишнього капітана Роми також звернувся ведучий програми Striscia la Notizia Валеріо Стаффеллі. Він хотів вручити йому нагороду "Золотий тапір", яку отримують зірки спорту та шоу-бізнесу за найкурйозніші та найбезглуздіші моменти і вчинки.

Однак Тотті проігнорував питання Стафареллі щодо поїздки до Москви.

Відео, як Тотті відмовився відповідати на питання про візит до Росії

Зазначимо, що Росія не вперше підкуповує лояльність зірок спорту та шоу-бізнесу. Таким чином країна-терорист створює паралельну реальність. Мовляв, вона не перебуває в ізоляції з цивілізованим світом.

Деякі відомі спортсмени та артисти спокушаються на криваві гроші росіян та залюбки їдуть на болота.