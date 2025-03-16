Цього разу до росіян завітає відомий італійський ексфутболіст Франческо Тотті. Легенда Роми відвідає захід у Москві, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про візит Тотті

За наявною інформацією, Франческо Тотті відвідає церемонію нагородження премії "Рейтингу Букмекерів". Зірка італійського футболу виступить у ролі хедлайнера заходу.

Проведення церемонії заплановано на 8 квітня. Франческо Тотті не коментував свою участь у заході в Москві. Раніше на врученні премії "Рейтингу букмекерів" були присутні Луїш Фігу, Кафу та Еммануель Адебайор.

Росіяни анонсували візит Франческо Тотті / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що Франческо Тотті грав за Рому з 1992 по 2017 рік. Легенда італійського футболу у складі "вовків" 5 трофеїв. За відданість клубу його прозвали "Імператором Риму".

Зі збірною Італії Франческо Тотті вигравав чемпіонат світу у 2006 році. Також легенда Роми зі "сквадра адзуррою" ставав фіналістом Євро-2000.