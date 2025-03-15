У клубі розглядають можливий трансфер 27-річного форварда. Однак римляни продадуть Артема Довбика лише за однієї умови, повідомляє 24 канал із посилання на Yahoo Sports.

Читайте також "Гру українця хочеться забути": в Італії розкритикували Довбика за виступ у Лізі Європи

Умова для продажу Довбика

Рома може виставити на трансфер Артема Довбика, адже керівництво "вовків" не влаштовує результативність українського нападника. Він також не є у списку недоторканих гравців у клубі.

Тому римляни продадуть Довбика, якщо отримають гідну пропозицію, яка влаштує клуб. "Вовки" хочуть покрити витрати на трансфер українського нападника.

До слова. Рома заплатила Жироні за перехід Артема Довбика 30, 5 мільйона євро. Контракт нападника з римським клубом розрахований до літа 2029 року.

Окрім Довбика, Рому може покинути інший гравець. Римляни планують виставити за двері іменитого та досвідченого німецького захисника Матса Хуммельса. У клубі незадоволені стилем життя чемпіона світу.

Нагадаємо, що Артем Довбик у поточному сезоні зіграв у 37 матчах за Рому в офіційних турнірах. На рахунку українського голеадора 14 забитих м'ячі та 4 результативні передачі.