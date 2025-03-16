Россияне подкупили императора: легенда итальянского футбола посетит Москву

Российские команды отстранены от международных соревнований из-за агрессии против Украины. Однако оккупанты приглашают к себе известных представителей футбола.

На этот раз россиян посетит известный итальянский экс-футболист Франческо Тотти. Легенда Ромы посетит мероприятие в Москве, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о визите Тотти

По имеющейся информации, Франческо Тотти посетит церемонию награждения премии "Рейтинга Букмекеров". Звезда итальянского футбола выступит в роли хедлайнера мероприятия.

Проведение церемонии запланировано на 8 апреля. Франческо Тотти не комментировал свое участие в мероприятии в Москве. Ранее на вручении премии "Рейтинга букмекеров" присутствовали Луиш Фигу, Кафу и Эммануэль Адебайор.

Россияне анонсировали визит Франческо Тотти / Фото росСМИ

Напомним, что Франческо Тотти играл за Рому с 1992 по 2017 год. Легенда итальянского футбола в составе "волков" 5 трофеев. За преданность клубу его прозвали "Императором Рима".

Со сборной Италии Франческо Тотти выигрывал чемпионат мира в 2006 году. Также легенда Ромы со "сквадра адзуррой" становился финалистом Евро-2000.