В свои 19 лет Ямаль буквально уничтожает 27-летнего французского гения, пусть даже тот и демонстрирует более высокую результативность. Мбаппе не знал покоя от Ламина ни в ПСЖ, ни в "Реале", ни в сборной, пишет 24 Канал.

Какова статистика личных противостояний Мбаппе и Ямаля?

Матч на стадионе в Далласе стал для Килиана и Ламина 11-м, в котором они вышли на поле друг против друга.

Ямаль имеет абсолютное преимущество: "Барселона" и сборная Испании с ним в составе 9 раз обыгрывали команды Мбаппе, и лишь дважды такие дуэли заканчивались в пользу "диктатора".

Если же брать исключительно трофейные матчи, то это разгром в одну сторону: 3:0 в пользу Ямаля. Он выиграл у Килиана два матча за Суперкубок Испании и еще один – за Кубок Короля.

Точно так же катастрофа для Мбаппе на уровне сборных: это был уже третий полуфинал большого международного турнира "Испания – Франция", и все три завершились выходом в финал "Фурии Рохи" с Ямалем: на Евро-2024, в Лиге Наций и теперь на Мундиале-2026.

При этом Килиан все же лидирует по голам – девять результативных ударов против шести у его извечного соперника. Ямаль чуть активнее в ассистах – 3:2.

Как завершился матч Франция – Испания?

Полуфинал чемпионата мира стал худшим матчем французов в целом и Килиана Мбаппе в частности на этом чемпионате мира. У "Ле Бльо" практически ничего не получалось в атаке.

Зато именно Ямаль оказался в центре эпизода в первом тайме с фолом Луки Динья, который завершился назначением пенальти. Оярсабаль был точен с отметки. А во второй половине игры Педро Порро воспользовался прогалиной в обороне французов, чтобы удвоить преимущество.

2:0 – 19 июля Испания сыграет в финале с Англией или Аргентиной, Франция будет бороться только за 3-е место.