Франция – Испания: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2026

Франция и Испания 14 июля встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Победитель матча первым завоюет путевку в финал чемпионата мира.

Матч Франция – Испания состоится на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Онлайн-трансляция матча Франция – Испания

В Украине матч в прямом эфире можно посмотреть онлайн на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, полуфинальный матч будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый", а также бесплатно на телеканале "Megogo Спорт", который вещает в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Главным арбитром матча назначен сальвадорец Иван Бартон, которому будут помогать Давид Моран и Антонио Пупиро. Резервным рефери будет Гленн Нюберг из Швеции.

За всю историю Франция и Испания сыграли между собой 38 матчей, в которых 18 побед одержала "Красная фурия", 13 – "Ле Бле", еще 7 поединков закончились вничью. Предыдущие две игры между командами состоялись в полуфиналах Евро-2024 и Лиги наций и завершились в пользу Испании. Однако на этот раз фаворитом матча является Франция.

Победитель противостояния Франция – Испания в финале ЧМ-2026 сыграет против Аргентины или Англии, которые проведут свой полуфинальный матч 15 июля.

Франция – Испания: текстовая онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2026

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала между Францией и Испанией появится перед началом матча.