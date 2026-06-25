Уже определилась первая пара плей-офф. Подробнее о матчах этого этапа можно узнать из материала 24 Канала.
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Плей-офф чемпионата мира-2026
В связи с увеличением количества участников турнира до 48 команд, стадия плей-офф впервые в истории начнётся с 1/16 финала. В раунд на выбывание попадают по две сильнейшие сборные из 12 групп, а также 8 лучших команд, занявших третьи места.
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Сетка плей-офф чемпионата мира-2026 / Фото ФИФА
Расписание плей-офф ЧМ-2026
1/16 финала: 28 июня – 4 июля
1/8 финала: 4 июля – 7 июля
1/4 финала: 9 июля – 12 июля
1/2 финала: 14 и 15 июля
Матч за 3-е место: 19 июля
Финал: 19 июля
Первые объявленные пары 1/16 финала
28 июня
22:00. ЮАР – Канада
29 июня
20:00. Бразилия – F2
23:30. Германия – A3, B3, C3, D3, F3
30 июня
04:00. F1 – Марокко
20:00. E2 – I2
1 июля
00:00. I1 – C3, D3, F3, G3, H3
04:00. Мексика – C3, E3, F3, H3, I3
19:00. L1 – E3, H3, I3, J3, K3
23:00. G1 – A3, E3, H3, I3, J3
2 июля
03:00. США – B3, E3, F3, I3, J3
22:00. H1 – J2
3 июля
02:00. K2 – L2
06:00. Швейцария – E3, F3, G3, I3, J3
21:00. D2 – G2
4 июля
01:00. Аргентина – H2
04:30. K1 – D3, E3, I3, J3, L3