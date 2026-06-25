Уже определилась первая пара плей-офф. Подробнее о матчах этого этапа можно узнать из материала 24 Канала.

Смотрите также "Главные неудачники ЧМ-2026": что известно о командах, досрочно покинувших Мундиаль

Плей-офф чемпионата мира-2026

В связи с увеличением количества участников турнира до 48 команд, стадия плей-офф впервые в истории начнётся с 1/16 финала. В раунд на выбывание попадают по две сильнейшие сборные из 12 групп, а также 8 лучших команд, занявших третьи места.

Сетка плей-офф чемпионата мира-2026 / Фото ФИФА

Расписание плей-офф ЧМ-2026

1/16 финала: 28 июня – 4 июля

1/8 финала: 4 июля – 7 июля

1/4 финала: 9 июля – 12 июля

1/2 финала: 14 и 15 июля

Матч за 3-е место: 19 июля

Финал: 19 июля

Первые объявленные пары 1/16 финала

28 июня

22:00. ЮАР – Канада

29 июня

20:00. Бразилия – F2

23:30. Германия – A3, B3, C3, D3, F3

30 июня

04:00. F1 – Марокко

20:00. E2 – I2

1 июля

00:00. I1 – C3, D3, F3, G3, H3

04:00. Мексика – C3, E3, F3, H3, I3

19:00. L1 – E3, H3, I3, J3, K3

23:00. G1 – A3, E3, H3, I3, J3

2 июля

03:00. США – B3, E3, F3, I3, J3

22:00. H1 – J2

3 июля

02:00. K2 – L2

06:00. Швейцария – E3, F3, G3, I3, J3

21:00. D2 – G2

4 июля

01:00. Аргентина – H2

04:30. K1 – D3, E3, I3, J3, L3