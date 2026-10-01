Где смотреть онлайн матч Франция – Италия в Украине

В пятницу, 2 октября, в Лиге наций состоится один из ключевых матчей третьего тура. Сборная Франции примет у себя Италию.

Матч состоится на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть онлайн матч Франция – Италия

В сезоне 2026/2027 матчи Лиги наций УЕФА в Украине транслирует медиасервис MEGOGO. Именно на этой платформе можно будет посмотреть игру между Францией и Италией.

Трансляция матча будет доступна на OTT-платформе по подписке MEGOPACK (или по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) и "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Напомним, Франция и Италия выступают в сильнейшем дивизионе Лига Наций – Лиге А. В первых двух матчах французы под руководством нового тренера Зинедина Зидана набрали 6 очков.

"Ле Блю" с минимальным счетом обыграли Турцию и Бельгию, поэтому возглавляют свою группу.

Сборная Италии также начала кампанию с новым наставником – Роберто Манчини. В дебютном матче "Скуадра адзурра" неожиданно уступила Бельгии, однако в следующем поединке одолела турок.

В итоге пути Франции и Италии 41 раз пересекались на международной арене. Больше побед у Италии – 20, тогда как Франция выиграла 12 матчей. Еще 9 поединков закончились вничью.

Один из самых знаковых матчей между сборными состоялся в финале ЧМ-2006, в котором Зидан получил красную карточку, а Италия одержала победу в серии пенальти.