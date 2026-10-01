Поєдинок відбудеться на "Стад де Франс" та розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися онлайн матчу Франція – Італія

У сезоні 2026/2027 матчі Ліги націй УЄФА в Україні транслює медіасервіс MEGOGO. Саме на цій платформі може буде переглянути гру між Францією та Італією.

Трансляція поєдинку буде доступна на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Нагадаємо, Франція та Італія виступають у найсильнішому дивізіоні Ліги націй – Лізі А. У стартових двох матчах французи під керівництвом нового тренера Зінедіна Зідана набрали 6 очок.

"Ле Блю" мінімально обіграли Туреччину та Бельгію, завдяки чому очолюють свій квартет.

Збірна Італії також розпочала кампанію з новим наставником – Роберто Манчіні. У дебютній грі "Скуадра адзурра" несподівано програла Бельгії, проте в наступному поєдинку здолала турків.

Урешті-решт, шляхи Франції та Італії 41 раз перетиналися на міжнародній арені. Більше перемог в Італії – 20, тоді як Франція виграла 12 матчів. Ще 9 поєдинків закінчилися нічиєю.

Один з найбільш знакових поєдинків між збірними відбувся у фіналі ЧС-2006, в якому Зідан отримав червону картку, а Італія здобула перемогу в серії пенальті.