Онлайн-трансляция матча Франция – Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026

Франция и Марокко разыграют первую путевку в полуфинал чемпионата мира. Килиан Мбаппе попытается отобрать у Лионеля Месси лидерство в гонке бомбардиров.

Матч состоится на стадионе в Бостоне 9 июля в 23:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Франция – Марокко: где и когда смотреть матч?

В Украине прямую трансляцию встречи покажет MEGOGO. Матч будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый", а также бесплатно на телеканале "Megogo Спорт", который вещает в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч будет обслуживать аргентинская бригада арбитров во главе с Факундо Тельо. Ему будут ассистировать Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чейд, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять Дарио Эррера. За работу системы VAR будет отвечать Эрнан Мастранджело.

Победитель противостояния Франция – Марокко станет первым полуфиналистом чемпионата мира-2026.

Команды встречались в полуфинале ЧМ-2022. Тогда французы обыграли соперников со счетом 2:0.

Онлайн-трансляция матча Франция – Марокко