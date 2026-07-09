Зустріч відубудеться на арені у Бостоні 9 липня о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Франція – Марокко: де та коли дивитися матч?

В Україні пряму трансляцію зустрічі покаже MEGOGO. Матч буде доступний на каналі "Megogo Футбол Перший", а також безкоштовно на телеканалі "Megogo Спорт", який мовить у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Обслуговуватиме зустріч аргентинська бригада арбітрів на чолі з Факундо Тельйо. Йому асистуватимуть Хуан Пабло Белатті та Габріель Чейд, а обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Даріо Еррера. За роботу системи VAR відповідатиме Ернан Мастранджело.

Переможець протистояння Франція – Марокко стане першим півфіналістом чемпіонату світу-2026.

Команди зустрічалися у півфіналі ЧС-2022. Тоді французи обіграли суперників із рахунком 2:0.

Онлайн-трансляція матчу Франція – Марокко