Их фанаты интереснее наших футболистов: прогноз экс-игрока Динамо на матч Франция – Украина

В четверг, 13 ноября, сборная Украины проведет пятый матч в отборе на чемпионат мира-2026. Соперником "сине-желтых" будет Франция.

Игра состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Своими ожиданиями от этого противостояния поделился Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на BLIK.

Что сказал Леоненко о матче Франция – Украина?

Бывший форвард Динамо надеется, что в этом поединке Украина сможет зацепиться за положительный результат. Однако он убежден, что самая важная игра отбора будет не против Франции, а следующая с Исландией и именно с ней мы будем бороться за второе место.

Даже если обыграем Францию, еще ничего не будет решено. Вот что самое неприятное. Украина последние матчи выигрывает случайно, играя хорошо лишь один тайм, как и Динамо. Естественно, шансов на победу у французов больше. Во-первых – они играют дома, а во-вторых – у них даже запасные сильнее, чем наша основа. Даже некоторые французские болельщики интереснее наших футболистов,

– считает эксперт.

Также Виктор Леоненко сделал прогноз на матч. Он скептически настроен относительно нашей сборной и заявил, что победа может сыграть с ней злую шутку.

"Я буду рад ничьей, хочется, чтобы зацепились за очки. Победа может создать проблемы для Реброва, потому что тогда футболисты выйдут на Исландию с коронами и саблями на белых конях. Главный матч будет в воскресенье. Я буду смотреть на уровень игры, для меня это главное. С такой игрой, как сейчас, я даже не знаю, что нам делать на чемпионате мира, если мы туда выйдем. Иногда матчи нашей сборной не хочется смотреть, потому что ничего нет, кроме того, что все стоят за линией мяча", – сказал специалист.

Справка. Матч Франция – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Его можно будет посмотреть в свободном доступе.

Отметим, что соперниками "сине-желтых" в отборочной группе D также являются Исландия и Азербайджан. Их очное противостояние состоится также 13 ноября, но в 19:00.

Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?