Защитники Украины ежедневно пополняют статистику Генштаба. Очередным "харошим русским" стал футбольный тренер Тимур Амиров из Челябинска.

Вооруженные силы Украины в рамках денацификации России ликвидировали оккупанта из Челябинска Тимура Амирова. Захватчик отправился домой в черном пакете, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Умер олимпийский чемпион из России Сайтиев: титулованный борец отравился опием

Российский оккупант заработал на билет к Кобзону

Пропагандистские издания сообщают, что Тимур Амиров ранее работал детским тренером в спортивной школе олимпийского резерва по футболу "Сигнал" в городе Челябинск. Уничтоженный оккупант тоже был воспитанником этой школы.

В прошлом году Амиров решил подписать контракт с российской армией, которая ведет агрессию против Украины. Он присоединился к террористам и отправился за 2,5 тысячи километров от родного города, чтобы убивать украинцев.

Подробности уничтожения Амирова не сообщаются. Известно, что его похоронили на кладбище в селе Новое Курманово Кунашакского района Челябинской области.

Полгода назад в Украине уничтожили его старшего брата Расула Амирова, который тоже соблазнился на путинские кровавые рубли.

Ранее сообщалось о ликвидации предателя из Крыма, который был чемпионом Украины по карате. Оккупанта уничтожили близ города Часов Яр.