Сердце Бувайсара Сайтиева перестало биться в возрасте 49 лет. Эта своевременная смерть трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе была вызвана из-за отравления опием, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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У Сайтиева была болезнь легких
Известно, что известный в прошлом спортсмен умер в одной из московских больниц. Туда его срочно госпитализировали как раз из-за отравления.
Сообщалось, что Сайтиев имел больные легкие, чтобы облегчить боль он принимал лекарства, в состав которых входил опиат. Среди причин смерти не исключают вариант остановки сердца из-за интоксикации.
Также рассматривают версию падения из окна третьего этажа своего дома. 11 марта Сайтиеву должно было исполниться 50 лет.
В соцсетях известного борца есть немало фотографий с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Что известно о Бувайсаре Сайтиеве
- Трехкратный олимпийский чемпион (Атланта-1996, Афины-2004 и Пекин-2008).
- Многократный чемпион мира и Европы.
- В 1994 году завоевал "бронзу" (68 килограммов) Кубка мира по борьбе в Эдмонтоне.
- С 2005-го года в России состоялся турнир на призы Сайтиева.
- Был исполкома Федерации спортивной борьбы России. Вместе с братом открывал школу вольной борьбы в Дагестане.
- В 2010-м Бувайсара включили во Всемирный Зал славы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA).