Серце Бувайсара Сайтієва перестало битись у віці 49 років. Ця своєчасна смерть триразового олімпійського чемпіона з вільної боротьби була спричинена через отруєння опієм, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Сайтієва була хвороба легенів

Відомо, що відомий у минулому спортсмен помер в одній із московських лікарень. Туди його терміново госпіталізували якраз через отруєння.

Повідомлялось, що Сайтієв мав хворі легені, аби полегшити біль він вживав ліки, у склад яких входив опіат. Серед причин смерті не відкидають варіант зупинки серця через інтоксикацію.

Також розглядають версію падіння з вікна третього поверху свого будинку. 11 березня Сайтієву повинно було виповнитись 50 років.

У соцмережах відомого борця є чимало світлин із очільником Чечні Рамзаном Кадировим.

Що відомо про Бувайсара Сайтієва