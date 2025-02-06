Бывшая звезда Шахтера вернулся в АПЛ: он выигрывал Кубок УЕФА с "горняками" и выступал в России

Бразильский вингер Виллиан вернулся в Фулхэм спустя полгода после ухода. Начало текущего сезона он провел в одной команде с Романом Яремчуком.

Зимнее трансферное окно в Англии уже закрылось. Впрочем клубы могут подписывать свободных агентов в любое время, чем и воспользовался лондонский Фулхэм.

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Камбэк экс-игрока Шахтера

"Коттеджеры" объявили о возвращении в свой стан бразильского вингера Виллиана, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Фулхэма. Стороны подписали соглашение до завершения сезона 2024-2025.

Футболист будет выступать в команде Марку Силвы под 22-м номером. Виллиан играл за Фулхэм с 2022 по 2024 годы, но прошлым летом перебрался в Олимпиакос.

Впрочем там бразилец не заиграл, проведя всего 11 матчей. Также 36-летний вингер успел поиграть за Коринтианс, Шахтер, Анжи, Челси и Арсенал.

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Именно в донецкой команде Виллиан стал игроком топ-уровня. С 2007 по 2013 года игрок провел в донецком клубе 221 матч, оформив 37 голов. Он помог "горнякам" добыть десять трофеев, в том числе и Кубок УЕФА.

Уже в составе Челси вингер дважды стал чемпионом Англии и повторно выиграл Лигу Европы. Вместе со сборной Бразилии Виллиан торжествовал на Копа Америка-2019 и забил за команду 9 голов в 70-ти играх.