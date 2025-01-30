Украинский защитник Илья Забарный пользуется спросом на трансферном рынке. Интерес к игроку Борнмута проявляют ПСЖ, а также несколько грандов АПЛ.

По теме Топ-клуб АПЛ не оставит попыток подписать лидера сборной Украины

Отложили до лета

Среди них есть и Ньюкасл, который планирует усилить центр защиты. Команда Эдди Гау определила Забарного как приоритетный вариант для трансфера, сообщает 24 Канал со ссылкой на The I Paper.

Правда, "сороки" хотели оформить переход зимой, но теперь решили отложить этот вопрос до лета 2025-го. Ньюкаслу необходимо вписаться в правила финансового фэйр-плей.

Для этого клубу нужно продать одного из лидеров. Наиболее вероятным кандидатом на уход является Мигель Альмирон, которым интересуется Атланта Юнайтед. Дополнительным стимулом для Забарного может стать выход "сорок" в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Читайте также "Сыграл очень классно": легенда сборной Англии расхвалил украинца за игру в АПЛ

Контракт Забарного с Борнмутом рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает украинца в 38 миллионов евро. Напомним, что Илья перебрался в стан "вишен" в январе 2023 года.

За это время он стал неизменным игроком основы, проведя 71 матч за клуб. В этом сезоне Забарный помогает Борнмуту творить сенсацию в АПЛ, ведь "вишни" после 23-х туров занимают седьмое место и отстают от зоны Лиги чемпионов лишь на один балл.