Лондонский клуб переписал историю АПЛ, установив абсолютный рекорд лиги

В воскресенье, 18 мая, состоялись матчи 37 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Брентфорд дома принимал Фулхэм.

Гости одержали волевую победу со счетом 3:2. Кроме этого успеха, им также удалось переписать историю лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Squawka.

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Какое достижение покорилось Фулхэму

"Дачники" перевернули игру в период с 68-й по 70-ю минуту. Сначала Том Керни восстановил паритет, а затем Харри Уилсон забил решающий мяч.

Оба игрока появились на поле после выхода со скамейки запасных. Благодаря этому команда Марку да Силвы установила рекорд АПЛ по количеству голов за один сезон, авторами которых стали футболисты, вышедшие на замену.

Фулхэм в нынешнем сезоне забил уже 17 мячей таким образом. За тур до завершения чемпионата лондонцы побили предыдущий рекорд, который составлял 15 голов.

Его удерживали сразу три клуба, каждый из которых является грандом английского футбола: Арсенал (сезон-2009/2010), Манчестер Сити (2011/2012), Ливерпуль (2015/2016).

К слову. Сейчас "дачники" занимают десятое место в АПЛ. Они отстают от топ-8 лишь на одно очко.

Отметим, что обновить свой рекорд команда Марку да Силвы будет иметь возможность 25 мая. Фулхэм будет встречаться с Манчестер Сити и эта игра станет последней в сезоне для "дачников".