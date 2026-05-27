Ключевая особенность премии Футбол 24 Awards – принцип 50/50. Победителей будут выбирать совместно: половину веса будут иметь голоса болельщиков, а вторую половину – голоса профессионального жюри.

Как будет проходить голосование?

В каждой номинации редакция "Футбол 24" сформировала список из 7 претендентов, а лучших будут определять в пяти основных номинациях:

Игрок года

Тренер года

Легионер года

Команда года

Открытие года



Ключевые дедлайны

Этап 1: Народный выбор (с 17:00 21 мая до 8 июня включительно)

Голосование уже открыто по этой ссылке и можно выбрать своих фаворитов в каждой из пяти номинаций.



Этап 2: Вердикт экспертов (с 9 июня до 10:00 10 июня)

После того, как завершится народное голосование, к делу подключается профессиональное жюри. Известные тренеры, экс-игроки и ведущие журналисты будут иметь ровно одни сутки, чтобы составить свои финальные рейтинги и передать баллы в общий зачет.

Этап 3: Объявление победителей (10 июня)

В 10:01 все голоса будут подсчитаны, результаты зафиксированы, и начнется обратный отсчет. Именно в этот момент станут известны имена первых победителей премии Футбол 24 Awards.