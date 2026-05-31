Участник чемпионата мира-2026 за несколько дней превратился из неизвестного футболиста в звезду

Новозеландец Тим Пейн получил неожиданную популярность в сети. До недавнего времени имя этого профессионального футболиста знал ограниченный круг лиц, а теперь на него подписаны миллионы людей.

Представитель клуба Веллингтон Феникс давно играет на международном уровне. Однако, звездой интернета полузащитник Тим Пейн стал лишь в конце мая 2026 года, сообщает 24 Канал.

Что случилось с Тимом Пейном?

Жизнь новозеландца осуществила неожиданный оборот благодаря усилиям аргентинского инфлюенсера Валена Скарсини, более известного в сети как elscarso.

Тот решил найти среди участников предстоящего чемпионата мира по футболу игрока с наименьшим числом подписчиков в инстаграм. "Победителем" в номинации оказался именно Пейн, который несколько дней назад имел около 4700 подписчиков.

Поэтому elscarso решил попросить интернет-пользователей подписываться на Тима, отмечать его в комментариях и ставить лайки. По состоянию на 31 мая профиль новозеландца вырос до количества фолловеров в более 3,2 миллиона.

Это были, мягко говоря, безумные 48 часов. Также хочу выразить, что я очень благодарен за возможность представлять свою страну на этом чемпионате мира и ценю всю любовь со всего мира,

– прокомментировал событие Пейн в собственном инстаграме.

Заметим, что Скарсини очевидно выбирал среди тех атлетов, которые имеют профиль. И хотя среди профессиональных игроков таких людей львиная доля, но не все пользуются соцсетями.

Например, обладатель "Золотого мяча-2024" испанец Родри давно отказался от активности в сети.

Что дальше ожидает Пейна?

Он вошел в финальную заявку своей страны на чемпионат мира, который состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе новозеландцы сыграют против Ирана, Египта и Бельгии.

Участие в этом Миндиал станет для Новой Зеландии первой с 2010-го и третьей в истории страны. Пейн имеет в собственном активе 50 матчей за национальную команду (три гола и восемь ассистов), которые он провел начиная с 2012 года. Поэтому для 32-летнего Тима этот турнир будет дебютным на чемпионатах мира.

Transfermarkt оценивает игрока всего в 350 тысяч евро. Отметим, что его Веллингтон Феникс является клубом из Новой Зеландии, а играет в чемпионате Австралии, который является финансово крепче местного.