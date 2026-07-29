Как сообщает ESPN, инцидент произошел в воскресенье в самом центре столицы Бельгии, недалеко от ночного клуба Bloody Louis. Пятеро грабителей силой вытащили 24-летнего футболиста с водительского сиденья его автомобиля.

Что известно о нападении на ганского футболиста

Нападавшие начали душить спортсмена, после чего отобрали у него: два смартфона iPhone, кошелек с документами и деньгами, а также часы Rolex Datejust (стоимостью от 8 до 14 тысяч евро).

Один из партнеров Фюсейни снял момент нападения на видео. Эту запись впоследствии передали правоохранительным органам для официального расследования. Сам футболист избежал серьезных травм и уже вернулся к тренировкам с командой.

Как пишет газета Brussels Times, благодаря видеодоказательствам бельгийская полиция оперативно провела обыски и задержала первого подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина. В его квартире правоохранители обнаружили вещи, принадлежавшие ганскому игроку.

Прокуратура Брюсселя уже предъявила задержанному обвинение в краже с применением насилия, совершенной группой лиц, и выдала ордер на его арест. Следователи предполагают, что эта группировка причастна как минимум еще к двум аналогичным жестоким нападениям на водителей в городе.

В составе Штурм Фусейни стал чемпионом Австрии в сезоне 2023/2024, а также завоевал Кубок Австрии в сезоне 2022/2023. Выступая за Юнион Сент-Жилуаз, он завоевал титул чемпиона Бельгии сезона 2024/2025 и стал обладателем Кубка Бельгии сезона 2025/2026.

По данным transfermarkt, за время профессиональной клубной карьеры Фусейни провел 151 матч, в которых забил 37 голов. Кроме того, в составе национальной сборной Ганы он сыграл 2 матча и отличился 1 забитым мячом.