Легионер Шахтера может получить украинский паспорт

Вингера "горняков" Педриньо хотят натурализовать. Его планируют заиграть за сборную Украины.

В 2024 году уже ходили такие слухи, но тогда УАФ их опровергла. Агент футболиста Уилл Данташ заявил, что работа в этом направлении на самом деле до сих пор ведется, сообщает 24 Канал со ссылкой на A Bola.

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Решение еще не принято

Он рассказал, что Украинская ассоциация футбола часто контактирует с ним. Она заинтересована в предоставлении футбольного паспорта бразильцу и привлечению его к матчам за "сине-желтых".

"Они хотят этого больше всего, но мы сомневаемся. Проблема в том, что если его натурализуют и он сыграет за Украину, то он не сможет сыграть за другую национальную сборную.

Он слишком молод, чтобы принимать такие радикальные решения. Это то, что надо рассмотреть, потому что в футболе все меняется очень быстро. То, что кажется невозможным сегодня завтра становится реальностью", – заявил агент в комментарии для No Ataque.

Справка. В нынешнем сезоне Педриньо провел 22 матча за Шахтер. В них он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что Педриньо стал игроком "горняков" в 2021 году. Его действующий контракт с дончанами рассчитан до 30 июня 2029 года.