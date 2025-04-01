У 2024 році вже ходили такі чутки, але тоді УАФ їх спростувала. Агент футболіста Вілл Данташ заявив, що робота в цьому напрямку насправді досі ведеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на A Bola.

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Рішення ще не прийнято

Він розповів, що Українська асоціація футболу часто контактує з ним. Вона зацікавлена в наданні футбольного паспорта бразильцю та залученню його до матчів за "синьо-жовтих".

"Вони хочуть цього найбільше, але ми сумніваємось. Проблема в тому, що якщо його натуралізують і він зіграє за Україну, то він не зможе зіграти за іншу національну збірну.

Він занадто молодий, щоб приймати такі радикальні рішення. Це те, що треба розглянути, бо у футболі все змінюється дуже швидко. Те, що видається неможливим сьогодні завтра стає реальністю", – заявив агент у коментарі для No Ataque.

Довідка. В нинішньому сезоні Педрінью провів 22 матчі за Шахтар. У них він забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що Педрінью став гравцем "гірників" у 2021 році. Його чинний контракт з донеччанами розрахований до 30 червня 2029 року.