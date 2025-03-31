"Леви" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Цей поєдинок став особливим для атакувального півзахисника львів'ян Бруніньйо.

Читайте також Легкі перемоги Динамо та Шахтаря, феєрія від Карпат: підсумки 22 туру та турнірна таблиця УПЛ

Історичний виступ

24-річний бразилець переписав історію українського футболу. Він став автором найшвидшого хет-трика в історії чемпіонатів України серед легіонерів, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Бруніньйо забив три голи з інтервалом лише в 9 хвилин. Він перевершив досягнення грузина Михайла Поцхверії та поляка Мацея Ковальчика, які утримували рекорд, який складав 13 хвилин.

Зазначимо, що серед усіх футболістів менше часу на оформлення хет-трика в чемпіонаті України витратили лише троє футболістів. Рекордсменом є Віталій Пушкуца.

Топ-5 найшвидших хет-триків в історії УПЛ

Віталій Пушкуца (7 травня 2002 року) – 4 хвилини Іван Гецко (29 серпня 1999 року) – 5 хвилин Олександр Гайдаш (7 вересня 1997 року) – 7 хвилин Олександр Гайдаш (20 травня 1995 року) – 8 хвилин Бруніньйо (30 березня 2025 року) – 9 хвилин

До слова. В нинішньому сезоні Бруніньйо провів 17 матчів за Карпати. У них він забив сім голів і віддав один асист.

Зазначимо, що наступний поєдинок Карпати проведуть 7 квітня на виїзді проти Полісся. Стартовий свисток пролунає о 18:00.