Карпати – Чорноморець 4:0

Голи: Бруніньйо, 41 (з пен.), 45 (з пен.), 50, Костенко, 56

Напередодні матчу у Львові одеський Чорноморець очолив екстренер Металіста та Дніпра-1 Олександр Кучер. Ба більше, склад "моряків" посилив колишній лідер Шахтаря Ярослав Ракіцький, пише 24 Канал.

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Карпати декласували Чорноморець

В дебюті матчу кілька нагод відкрити рахунок мали гості. Однак Хобленко та Безбородько були неточними у завершальній фазі атак.

У львів'ян активністю виділялися Бруніньйо та Костенко. Саме останній заробив пенальті, який чітко реалізував бразилець.

На 45-й хвилині зустрічі захисник "моряків" Арсіч порушив правила на Ігору Невесу. Арбітриня Анастасія Романюк без вагань вдруге показала на позначку. Бруніньйо впевнено пробив цей одинадцятиметровий, збільшивши перевагу своєї команди.

У перші хвилини другого тайму Чорноморець міг відіграти бодай м'яч, якби точнішими були удари Скиби та Жаржу. Натомість "леви" не стали пробачати суперника.

На 50-й хвилині Бруніньйо майстерним ударом довів рахунок до розгромного та оформив хет-трик. А за кілька хвилин бразилець асистував Костенку, який забив перший гол в УПЛ.

До фінального свистка рахунок не змінився. Карпати здобули перемогу з рахунком 4:0.

Відео голів у матчі Карпати – Чорноморець