Карпаты – Черноморец 4:0
Голы: Бруниньо, 41 (с пен.), 45 (с пен.), 50, Костенко, 56
Накануне матча во Львове одесский Черноморец возглавил экс-тренер Металлиста и Днепра-1 Александр Кучер. Более того, состав "моряков" усилил бывший лидер Шахтера Ярослав Ракицкий, пишет 24 Канал.
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Карпаты деклассировали Черноморец
В дебюте матча несколько возможностей открыть счет имели гости. Однако Хобленко и Безбородько были неточными в завершающей фазе атак.
У львовян активностью выделялись Бруниньо и Костенко. Именно последний заработал пенальти, который четко реализовал бразилец.
На 45-й минуте встречи защитник "моряков" Арсич нарушил правила на Игоре Невесе. Арбитр Анастасия Романюк без колебаний во второй раз показала на отметку. Бруниньо уверенно пробил этот одиннадцатиметровый, увеличив преимущество своей команды.
В первые минуты второго тайма Черноморец мог отыграть хотя бы мяч, если бы точнее были удары Скибы и Жаржу. Зато "львы" не стали прощать соперника.
На 50-й минуте Бруниньо мастерским ударом довел счет до разгромного и оформил хет-трик. А через несколько минут бразилец ассистировал Костенко, который забил первый гол в УПЛ.
До финального свистка счет не изменился. Карпаты одержали победу со счетом 4:0.
Видео голов в матче Карпаты – Черноморец
- В турнирной таблице "львы" занимают шестую строчку. Подопечные Владислава Лупашко набрали 32 балла.
- Черноморец еще больше усложнил турнирное положение. "Моряки" занимают последнее 16 место в таблице.