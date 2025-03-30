Карпаты – Черноморец 4:0

Голы: Бруниньо, 41 (с пен.), 45 (с пен.), 50, Костенко, 56

Накануне матча во Львове одесский Черноморец возглавил экс-тренер Металлиста и Днепра-1 Александр Кучер. Более того, состав "моряков" усилил бывший лидер Шахтера Ярослав Ракицкий, пишет 24 Канал.

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Карпаты деклассировали Черноморец

В дебюте матча несколько возможностей открыть счет имели гости. Однако Хобленко и Безбородько были неточными в завершающей фазе атак.

У львовян активностью выделялись Бруниньо и Костенко. Именно последний заработал пенальти, который четко реализовал бразилец.

На 45-й минуте встречи защитник "моряков" Арсич нарушил правила на Игоре Невесе. Арбитр Анастасия Романюк без колебаний во второй раз показала на отметку. Бруниньо уверенно пробил этот одиннадцатиметровый, увеличив преимущество своей команды.

В первые минуты второго тайма Черноморец мог отыграть хотя бы мяч, если бы точнее были удары Скибы и Жаржу. Зато "львы" не стали прощать соперника.

На 50-й минуте Бруниньо мастерским ударом довел счет до разгромного и оформил хет-трик. А через несколько минут бразилец ассистировал Костенко, который забил первый гол в УПЛ.

До финального свистка счет не изменился. Карпаты одержали победу со счетом 4:0.

Видео голов в матче Карпаты – Черноморец