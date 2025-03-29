Рух – Динамо 0:2

Голи: Ванат, 11, Буяльський, 30

Прямі конкуренти Динамо здобули перемоги у матчах 22-го туру. Тож "біло-сині" не мала права на помилку в матчі з Рухом, пише 24 Канал.

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Динамо на класі обіграло Рух

Під час зимового трансферного вікна команда Віталія Пономарьова втратила квартет основних гравців, які перейшли в Карпати. Це позначилося на результатах команди у весняній частині чемпіонату.

Не став винятком поєдинок проти Динамо. "Біло-сині" швидко відкрили рахунок. На 11-й хвилині Буяльський елегантним прихованим пасом вивів на побачення з голкіпером львів'ян Ваната. Найкращий бомбардир чемпіонату не став марнувати нагоду поповнити снайперський рахунок.

На 30-й хвилині зустрічі капітан киян подвоїв перевагу. Після затяжної атаки Віталій скористався навісом Ярмоленка та встановив остаточний рахунок зустрічі.

Господарі поля намагалися відігратися, щоб повернути інтригу. Проте динамівці на класі довели матч до перемоги.

Відеоогляд матчу Рух – Динамо