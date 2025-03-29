Оболонь – Шахтар 0:2

Гол: Егіналду, 22, Глущенко, 89

Чинний чемпіон України все ще зберігає шанси на здобуття золотих нагород. У матчах, що залишилися, "гірникам" потрібно ліквідувати відставання від Динамо та Олександрії, пише 24 Канал.

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Шахтар ледве обіграв одного з аутсайдерів УПЛ

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич у матчі проти 14-ї команди УПЛ зробив ставку на легіонерів. У стартовому складі "гірників" вишли одразу сім легіонерів, в тому числі коштовний новачок Аліссон.

Донеччани досить швидко відкрили рахунок у зустрічі. Після розіграшу кутового Бондаренко зробив навіс у штрафний майданчик, де Егіналду у повітрі переграв захисників "пивоварів".

Господарі поля не відсиджували в обороні. Устименко, Бичек та Приймак у другому таймі могли зрівняти рахунок та вирвати сенсаційну нічию.

Шахтар не пробачив супернику невикористані моменти. На передостанній хвилині основного часу 20-річний Глущенко забив дебютний гол за "гірників" та поставив крапку в матчі.

Відео голів у матчі Оболонь – Шахтар