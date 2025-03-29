Оболонь – Шахтар 0:2
Гол: Егіналду, 22, Глущенко, 89
Чинний чемпіон України все ще зберігає шанси на здобуття золотих нагород. У матчах, що залишилися, "гірникам" потрібно ліквідувати відставання від Динамо та Олександрії, пише 24 Канал.
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Шахтар ледве обіграв одного з аутсайдерів УПЛ
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич у матчі проти 14-ї команди УПЛ зробив ставку на легіонерів. У стартовому складі "гірників" вишли одразу сім легіонерів, в тому числі коштовний новачок Аліссон.
Донеччани досить швидко відкрили рахунок у зустрічі. Після розіграшу кутового Бондаренко зробив навіс у штрафний майданчик, де Егіналду у повітрі переграв захисників "пивоварів".
Господарі поля не відсиджували в обороні. Устименко, Бичек та Приймак у другому таймі могли зрівняти рахунок та вирвати сенсаційну нічию.
Шахтар не пробачив супернику невикористані моменти. На передостанній хвилині основного часу 20-річний Глущенко забив дебютний гол за "гірників" та поставив крапку в матчі.
Відео голів у матчі Оболонь – Шахтар
- У турнірній таблиці "гірники" з 44 очками залишаються на третьому місці. Попереду Динамо (51 очко), яке 22 турі зустрінеться з Рухом, та Олександрія (50 балів).
- Оболонь у турнірній таблиці знаходиться у зоні перехідних матчів на 14-му місці. "Пивоварах" потрібно терміново набирати очки, адже конкуренти теж не сплять.