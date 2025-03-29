Оболонь – Шахтер 0:2
Гол: Эгиналду, 22, Глущенко, 89
Действующий чемпион Украины все еще сохраняет шансы на получение золотых наград. В оставшихся матчах "горнякам" нужно ликвидировать отставание от Динамо и Александрии, пишет 24 Канал.
Читайте также Черноморец объявил имя нового тренера: он добывал исторические медали в УПЛ
Шахтер едва обыграл одного из аутсайдеров УПЛ
Главный тренер Шахтера Марино Пушич в матче против 14-й команды УПЛ сделал ставку на легионеров. В стартовом составе "горняков" вышли сразу семь легионеров, в том числе дорогой новичок Алиссон.
Дончане довольно быстро открыли счет во встрече. После розыгрыша углового Бондаренко сделал навес в штрафную, где Эгиналду в воздухе переиграл защитников "пивоваров".
Хозяева поля не отсиживались в обороне. Устименко, Бычек и Приймак во втором тайме могли сравнять счет и вырвать сенсационную ничью.
Шахтер не простил сопернику неиспользованные моменты. На предпоследней минуте основного времени 20-летний Глущенко забил дебютный гол за "горняков" и поставил точку в матче.
Видео голов в матче Оболонь – Шахтар
- В турнирной таблице "горняки" с 44 очками остаются на третьем месте. Впереди Динамо (51 очко), которое 22 туре встретится с Рухом, и Александрия (50 баллов).
- Оболонь в турнирной таблице находится в зоне переходных матчей на 14-м месте. "Пивоварам" нужно срочно набирать очки, ведь конкуренты тоже не спят.