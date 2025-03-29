Оболонь – Шахтер 0:2

Гол: Эгиналду, 22, Глущенко, 89

Действующий чемпион Украины все еще сохраняет шансы на получение золотых наград. В оставшихся матчах "горнякам" нужно ликвидировать отставание от Динамо и Александрии, пишет 24 Канал.

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Шахтер едва обыграл одного из аутсайдеров УПЛ

Главный тренер Шахтера Марино Пушич в матче против 14-й команды УПЛ сделал ставку на легионеров. В стартовом составе "горняков" вышли сразу семь легионеров, в том числе дорогой новичок Алиссон.

Дончане довольно быстро открыли счет во встрече. После розыгрыша углового Бондаренко сделал навес в штрафную, где Эгиналду в воздухе переиграл защитников "пивоваров".

Хозяева поля не отсиживались в обороне. Устименко, Бычек и Приймак во втором тайме могли сравнять счет и вырвать сенсационную ничью.

Шахтер не простил сопернику неиспользованные моменты. На предпоследней минуте основного времени 20-летний Глущенко забил дебютный гол за "горняков" и поставил точку в матче.

Видео голов в матче Оболонь – Шахтар