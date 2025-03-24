Он останется в структуре клуба, однако в новой роли. 46-летний специалист стал спортивным директором Черноморца.

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Кто возглавил одесситов

На посту главного тренера "моряков" его сменил Александр Кучер, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Черноморца. Помощниками легенды Шахтера будут Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.

Стороны не объявили условия сотрудничества, однако новый наставник уже успел провести первую тренировку. После ее завершения он поделился ожиданиями от нового этапа своей карьеры:

"Относительно задач, то здесь нет никакого секрета, потому что все понимают, что Черноморец должен быть в элите украинского футбола. Команда с большой историей. Конечно, хочется, чтобы она осталась в УПЛ.

С кем-то из игроков я знаком, с кем-то на тренировке больше познакомимся, увидим, в каком они функциональном состоянии и ментальном. Потому что надо много поработать, чтобы вывести ребят на тот уровень, на который нам нужно. Это, пожалуй, вызов для меня. Почему я не могу попытаться принять его? Будем делать все возможное, чтобы достичь нужного результата".

К слову. Последним местом работы Александра Кучера был Днепр-1. С этим коллективом он добыл "серебро" УПЛ-2022/2023, что является лучшим результатом в истории клуба.

Отметим, что сейчас одесский Черноморец занимает предпоследнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Моряки" имеют в своем активе 15 очков после 21 тура.

Свой следующий поединок команда проведет 30 марта на выезде против львовских Карпат, в составе которых во время игровой карьеры выступал Александр Кучер. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.