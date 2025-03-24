Одесский клуб перевел Александра Бабича с должности главного тренера команды в кресло спортивного директора Черноморца. "Моряки" поблагодарили 46-летнего специалиста за работу на тренерской должности, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Черноморца.

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Изменение должности для Бабича

На новой для себя должности Бабич будет помогать менеджменту в решении важных вопросов.

Была информация в прессе, что новым главным тренером Черноморца станет Александр Кучер.

Напомним, что Бабич вернулся в Черноморец в начале июля прошлого года. С тех пор команда провела под его руководством 22 матча, в которых "моряки" выдали плохую статистику – только 4 победы при 15 поражениях. Еще 3 поединка закончились ничьей.

После 21-го тура Черноморец идет на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, набрав лишь 15 баллов. Столько же набранных очков у последнего Ингульца, у которого есть матч в запасе.

Что известно об Александре Бабиче

Начал свою тренерскую карьеру как раз в структуре Черноморца. Был главным тренером, ассистентом коуча второй команды "моряков". Возглавлял юношескую команду Черноморца U-19.

В 2017-м году руководил главной командой одесситов (20 матчей), а перед этим был ассистентом главного тренера (62 игры).

Бабич поработал в Кривбассе (9), Мариуполе (103), Фратрии и Пирине (16).

В ближайшем туре Черноморец сыграет на выезде против Карпат 30 марта в 15:30.