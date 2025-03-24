Він залишиться у структурі клубу, проте в новій ролі. 46-річний спеціаліст став спортивним директором Чорноморця.

Читайте також "Зробив усе, щоб ми програли": експерт назвав винуватця у фіаско України в матчі з Бельгією

Хто очолив одеситів

На посаді головного тренера "моряків" його змінив Олександр Кучер, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Чорноморця. Помічниками легенди Шахтаря будуть Тарас Гвоздик і Владислав Бурлака.

Сторони не оголосили умови співпраці, проте новий наставник уже встиг провести перше тренування. Після його завершення він поділився очікуваннями від нового етапу своєї кар'єри:

"Щодо задач, то тут немає жодного секрету, тому що всі розуміють, що Чорноморець має бути в еліті українського футболу. Команда з великою історією. Звичайно, хочеться, щоб вона залишилась в УПЛ.

З кимось з гравців я знайомий, з кимось на тренуванні більше познайомимось, побачимо, в якому вони функціональному стані та ментальному. Тому що треба багато попрацювати, щоб вивести хлопців на той рівень, на який нам потрібно. Це, мабуть, виклик для мене. Чому я не можу спробувати прийняти його? Будемо робити все можливе, щоб досягти потрібного результату".

До слова. Останнім місцем роботи Олександра Кучера був Дніпро-1. З цим колективом він здобув "срібло" УПЛ-2022/2023, що є найкращим результатом в історії клубу.

Зазначимо, що наразі одеський Чорноморець посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Моряки" мають у своєму активі 15 очок після 21 туру.

Свій наступний поєдинок команда проведе 30 березня на виїзді проти львівських Карпат, у складі яких під час ігрової кар'єри виступав Олександр Кучер. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.