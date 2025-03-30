Чемпіонат України з футболу повернувся після паузи на матчі збірних. В рамках УПЛ був відіграний 22 тур, а це означає, що до фінішу сезону залишилось лише вісім вікендів, повідомляє 24 Канал.

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Знизилась результативність

У восьми іграх туру команди оформили всього 14 голів, тобто в середньому по 1,75 м'яча за матч. Це низький показник, при цьому результативність ще рятували дві останні гри туру у Львові та Києві. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Інгулець – Верес 0:0

ЛНЗ – Полісся 0:1

Лівий Берег – Олександрія 0:1

Оболонь – Шахтар 0:2

Рух – Динамо 0:2

Ворскла – Кривбас 0:1

Карпати – Чорноморець 4:0

Зоря – Колос 0:3

Основні моменти 22 туру

Вікенд в УПЛ пройшов без гучних сенсацій. Принаймні, топ-5 лідерів таблиці очки не втрачали, здобувши сухі перемоги. Взагалі всі перемоги цього туру були сухими.

Динамо на класі розібралось із Рухом, тоді як Олександрія та Шахтар залишили без очок київські Лівий Берег та Оболонь. Єдиним несподіваним результатом стала розгромна поразка Зорі від кризового Колосу.

Проте луганці більше половини матчу грали в меншості, чим ковалівці вдало скористались. Руслан Костишин здобув першу перемогу після повернення в клуб та підняв його із зони перехідних матчів.

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Туди опустилась Ворскла, яка не взяла ані балу вдома проти Кривбасу. А ось Чорноморцю не допомогла зміна тренера. Вже під керівництвом Олександра Кучера "моряки" програли четвертий матч поспіль та опустились на останнє місце.

Також відзначимо третю поразку ЛНЗ в чотирьох останніх зустрічах. Команда Романа Григорчука мінімально поступилась Поліссю і тепер має перейматися тим, щоб не опинитися у зоні перехідних ігор. Відстань всього чотири бали.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 Олександрія 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтар 21 13 5 3 48-16 44 4 Полісся 22 10 7 4 30-22 37 5 Кривбас 20 10 5 5 24-19 35 6 Карпати 22 9 5 8 27-23 32 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Зоря 21 9 2 10 25-28 29 9 Рух 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Лівий Берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колос 22 4 9 8 16-19 21 13 Ворскла 22 5 6 11 17-28 21 14 Оболонь 22 4 6 12 12-37 18 15 Інгулець 21 3 7 13 15-33 16 16 Чорноморець 22 4 3 15 14-35 15

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Георгій Судаков (Шахтар) – 10 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 10 Олександр Філіппов (Олександрія) – 10 Артем Бондаренко (Шахтар) – 9 Єгор Твердохліб (Кривбас) – 9 Олександр Назаренко (Полісся) – 7 Бруніньо (Карпати) – 7 Петар Мічин (Зоря) – 7

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Розклад 23 туру чемпіонату України