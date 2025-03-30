Чемпионат Украины по футболу вернулся после паузы на матчи сборных. В рамках УПЛ был отыгран 22 тур, а это значит, что до финиша сезона осталось всего восемь уик-эндов, сообщает 24 Канал.
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Снизилась результативность
В восьми играх тура команды оформили всего 14 голов, то есть в среднем по 1,75 мяча за матч. Это низкий показатель, при этом результативность еще спасали две последние игры тура во Львове и Киеве. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:
Ингулец – Верес 0:0
ЛНЗ – Полесье 0:1
Левый Берег – Александрия 0:1
Оболонь – Шахтер 0:2
Рух – Динамо 0:2
Ворскла – Кривбасс 0:1
Карпаты – Черноморец 4:0
Заря – Колос 0:3
Основные моменты 22 тура
Уикенд в УПЛ прошел без громких сенсаций. По крайней мере, топ-5 лидеров таблицы очки не теряли, одержав сухие победы. Вообще все победы этого тура были сухими.
Динамо на классе разобралось с Рухом, тогда как Александрия и Шахтер оставили без очков киевские Левый Берег и Оболонь. Единственным неожиданным результатом стало разгромное поражение Зари от кризисного Колоса.
Однако луганчане больше половины матча играли в меньшинстве, чем ковалевцы удачно воспользовались. Руслан Костышин одержал первую победу после возвращения в клуб и поднял его из зоны переходных матчей.
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Туда опустилась Ворскла, которая не взяла ни балла дома против Кривбасса. А вот Черноморцу не помогла смена тренера. Уже под руководством Александра Кучера "моряки" проиграли четвертый матч подряд и опустились на последнее место.
Также отметим третье поражение ЛНЗ в четырех последних встречах. Команда Романа Григорчука минимально уступила Полесью и теперь должна заниматься тем, чтобы не оказаться в зоне переходных игр. Расстояние всего четыре балла.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|22
|16
|6
|0
|46-15
|54
|2
|Александрия
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|Шахтер
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|4
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|20
|10
|5
|5
|24-19
|35
|6
|Карпаты
|22
|9
|5
|8
|27-23
|32
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|21
|9
|2
|10
|25-28
|29
|9
|Движение
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый берег
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|Колосс
|22
|4
|9
|8
|16-19
|21
|13
|Ворскла
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12-37
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|13
|15-33
|16
|16
|Черноморец
|22
|4
|3
|15
|14-35
|15
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 13
- Георгий Судаков (Шахтер) – 10
- Алексей Гуцуляк (Полесье) – 10
- Александр Филиппов (Александрия) – 10
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 9
- Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 9
- Александр Назаренко (Полесье) – 7
- Бруниньо (Карпаты) – 7
- Петар Мичин (Заря) – 7
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Расписание 23 тура чемпионата Украины
- 4 апреля (пятница), 15:30. Ингулец – Оболонь
- 5 апреля (суббота), 13:00. Ворскла – Заря
- 5 апреля (суббота), 15:30. Черноморец – ЛНЗ
- 6 апреля (воскресенье), 13:00. Александрия – Кривбасс
- 6 апреля (воскресенье), 15:30. Динамо – Левый Берег
- 6 апреля (воскресенье), 18:00. Шахтер – Верес
- 7 апреля (понедельник), 15:30. Колос – Рух
- 7 апреля (понедельник), 18:00. Полесье – Карпаты