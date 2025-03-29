Награждение лучшего футболиста чемпионата Украины состоялось перед началом матча 22-го тура УПЛ Оболонь – Шахтер (0:2). Награду Георгию Судакову вручил президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий, пишет 24 Канал.

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Второе подряд признание Судакова

Лидер Шахтера набрал наибольшее количество баллов по результатам наиболее авторитетного референдума, который в 1995 году начала газета "Команда". С 2017 года референдум проводит сайт Zbirna.com. В прошлом году он прошел под эгидой Украинской Премьер-Лиги.

В опросе приняли участие 240 футболистов УПЛ и 16 главных тренеров. Наибольшее количество баллов набрал Георгий Судаков, который опередил дуэт вингеров Полесья – Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко.

Видео награждения Судакова

Для Судакова это вторая подряд победа в престижном референдуме. В 2023 году хавбек Шахтера впервые был признан лучшим игроком чемпионата.

Отметим, что за 30 лет существования референдума лучшим футболистом года в чемпионата Украины признавались: Юрий Калитвинцев, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Валентин Белькевич, Александр Рыкун, Олег Гусев, Сергей Назаренко, Жажа, Артем Милевский, Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко, Генрих Мхитарян, Евгений Коноплянка, Алекс Тейшейра, Марлос, Тайсон, Виктор Цыганков, Артем Довбик.