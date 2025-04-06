Александрия и Кривбасс почтили память погибших в результате удара по Кривому Рогу
- Александрия и Кривбасс почтили память погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 4 апреля, перед началом матча 23-го тура чемпионата Украины.
- На момент завершения спасательных работ известно о 18 погибших, среди которых девять детей, и более 60 пострадавших, а также повреждения многоэтажек и автомобилей.
- Команды вышли на поле с траурными повязками, а Кривбасс имел таблички с именами погибших детей; на трибунах был развернут баннер с надписью "Кривой Рог 04.04.25".
В воскресенье, 6 апреля, состоялись матчи 23-го тура чемпионата Украины. В одном из них встретились Александрия и Кривбасс.
В пятницу, 4 апреля, россияне совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего погибли более 10 человек.
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Игроки почтили память
Перед началом матча обе команды почтили память людей, погибших в результате обстрела Кривого Рога. На поле футболисты вышли с траурными повязками, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети Кривбасса.
Кривбасс вышел на игру с табличками, на которых были написаны имена детей, погибших от удара баллистикой. А на трибунах болельщики развернули баннер с надписью "Кривой Рог 04.04.25".
Также перед игрой прошла минута молчания в память о погибших во время теракта.
Отметим, что в Кривом Роге уже завершены спасательные работы. Известно уже о 18 погибших, среди которых девять детей, а также более 60 пострадавших. Также повреждены около 20 многоэтажек и более 30 автомобилей.