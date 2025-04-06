У п'ятницю, 4 квітня, росіяни вчинили черговий терористичний акт. Вони завдали ракетного удару по Кривому Рогу, через що загинули понад 10 людей.

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Гравці вшанували пам'ять

Перед початком матчу обидві команди вшанували пам'ять людей, що загинули внаслідок обстрілу Кривого Рогу. На поле футболісти вийшли з траурними пов'язками, пише 24 канал з посиланням на соцмережі Кривбасу.

Кривбас вийшов на гру з табличками, на яких були написані імена дітей, що загинули від удар балістикою. А на трибунах вболівальники розгорнули банер з написом "Кривий Ріг 04.04.25".

Також перед грою пройшла хвилина мовчання в пам’ять про загиблих під час теракту.

Зазначимо, що у Кривому Розі вже завершені рятувальні роботи. Наразі відомо вже про 18 загиблих, серед яких дев'ять дітей, а також понад 60 постраждалих. Також пошкоджено близько 20 багатоповерхівок і більше ніж 30 автомобілів.