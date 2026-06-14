Позволили аутсайдеру себя обвести вокруг пальца: Шотландия с разгромным счётом обыграла Гаити

Для сборной Шотландии произошло историческое событие: она одержала первую победу на чемпионатах мира за 36 лет. Однако к выступлению "тартановой армии" остается масса вопросов.

Соперник Энди Робертсона и компании был более чем скромным — команда из второй десятки рейтинга ФИФА. Несмотря на разницу в классе, Гаити статистически было очень близко к сенсации, сообщает "24 Канал".

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Гаити – Шотландия 0:1

МакГинн, 28

Шотландцы играли в футбол первые полчаса матча, пока нужно было забивать. А дальше произошел гол МакГинна – европейцы атаковали по правому флангу, после прострела в игру вступил вратарь гаитян Джонни Пласид, и мяч отскочил к игроку "Астон Виллы", который ждал в районе одиннадцатиметровой отметки. Удар полузащитника был невыразительным, но этого хватило, чтобы поразить ворота, которые голкипер уже не смог защитить.

А дальше тренерский штаб шотландцев принял решение сыграть очень консервативно и фактически удержать победный счет. Гаити получили возможность атаковать, однако ни контроль мяча, ни удары не приносили желаемого результата.

Выглядит очень странно, но в итоге одни из абсолютных аутсайдеров всего чемпионата смогли обойти шотландцев как по попыткам поразить ворота, так и по времени владения, и даже пасов набили больше. Вот только счет так и остался 1:0 в пользу команды из Соединенного Королевства.

Обзор матча Гаити — Шотландия от MEGOGO — смотрите видео:

Какой бы критике ни подверглись шотландцы за такую бледную игру, своего они добились: на фоне ничьей в матче Бразилия – Марокко именно "тартановая армия" после первого тура возглавляет турнирную таблицу группы C.