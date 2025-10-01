Гаэль Монфис – один из самых ярких теннисистов не только своего поколения, но и вообще в истории. За его перформансами на корте всегда любят наблюдать болельщики, а игроки называют его самым веселым участником Тура.

Он уже более 20 лет выступает на профессиональном уровне. Накануне француз анонсировал, что скоро завершит карьеру, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети теннисиста.

Когда Монфис зачехлит ракетку?

Муж Элины Свитолиной рассказал, когда именно это произойдет. Он заявил, что проведет еще один сезон и планирует завершить игровую карьеру на теннисном "Мастерсе" в Париже.

"Я впервые взял ракетку в руки в два с половиной года и начал свою профессиональную карьеру в 18 лет. Теперь, когда я отпраздновал свой 39-й день рождения в прошлом месяце, я хотел бы объявить, что следующий год станет моим последним годом в профессиональном теннисе.

Возможность превратить свою страсть в профессию – это привилегия,, которую я ценил во время каждого матча и каждого момента своей 21-летней карьеры. Хотя эта игра значит для меня все, я спокоен со своим решением уйти на пенсию в конце теннисного сезона 2026 года".

Также Гаэль поблагодарил людей, которые поддерживали его на протяжении карьеры. Среди длинного списка первыми он вспомнил именно свою жену и дочь Скай.

Больше всего я чувствую благодарность. Я хотел бы выразить ее многим людям. Моей жене Элине: моей любви, вдохновению и силе, которая является исключительным игроком сама по себе. Моей дочери Скай за глубокую любовь, смысл и радость, которыми она наполнила мои дни,

– написал Монфис.

Отметим, что свой комментарий под этим сообщением оставила и Элина Свитолина.

"Не могу дождаться, чтобы начать новую главу с тобой. Мы любим тебя", – написала украинка.

К слову. Элина Свитолина после исторического для Украины Кубка Билли Джин Кинг, где наша сборная дошла до полуфинала, уступив там будущим чемпионкам Италии, заявила в своем инстаграме, что решила досрочно завершить сезон.

Что известно о теннисном наследии Монфиса?