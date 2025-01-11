Монфис посвятил выигранный титул их со Свитолиной маленькой дочери: милое видео

В ночь на 11 января состоялся мужской финал турнира АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия). В решающем матче за трофей сошлись бельгиец Зизу Бергс и француз Гаэль Монфис.

Финальный матч длился 1 час 31 минуту. Гаэль Монфис в двух сетах закрыл своего соперника из Бельгии – 6:3, 6:4, сообщает 24 Канал.

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Трогательный момент после победы Монфиса

Французский теннисист, который женат на украинке Элине Свитолиной, выиграл свой 13-й титул в карьере. Новый 2025-й год пока очень удачно стартовал для Монфиса. За спиной Гаэля 6 побед и одно поражение от серба Новака Джоковича.

Эта победа в Окленде солидно обогатит карманы француза. За победу на турнире Монфис заработал 100 тысяч долларов.

После победного финала Монфис подошел к телекамере и написал на ее экране имя совместной со Свитолиной дочери Скай. Гаэль посвятил свой трофей маленькой дочери, как и обещал еще перед финалом.

Монфис написал имя дочери на камере: смотрите видео

Отметим, что уже 14 января Монфис стартует на Australian Open-2025, где в женском разряде поборется и Элина Свитолина. В 1/64 финала французский теннисист встретится с земляком Джовани Мпечи Перрикар (ATP №30). Ориентировочное начало матча 14 января в 02:00 ночи по Киеву.

Это будет дебютная лобовая встреча этих теннисистов.