Фінальний матч тривав 1 годину 31 хвилину. Гаель Монфіс у двох сетах закрив свого суперника із Бельгії – 6:3, 6:4, повідомляє 24 Канал.

До теми Чоловік Еліни Світоліної вийшов у фінал: Гаелю Монфісу підкорилось круте вікове досягнення

Зворушливий момент після перемоги Монфіса

Французький тенісист, який одружений на українці Еліні Світоліній, виграв свій 13-й титул у кар'єрі. Новий 2025-й рік поки що дуже вдало стартував для Монфіса. За спиною Гаеля 6 перемог та одна поразка від серба Новака Джоковича.

Ця звитяга в Окленді солідно збагатить кишені француза. За перемогу на турнірі Монфіс заробив 100 тисяч доларів.

Після переможного фіналу Монфіс підійшов до телекамери та написав її екрані ім'я спільної зі Світоліною доньки Скай. Гаель присвятив свій трофей маленькій донечці, як і обіцяв ще перед фіналом.

Монфіс написав ім'я доньки на камері: дивіться відео

Відзначимо, що вже 14 січня Монфіс стартує на Australian Open-2025, де у жіночому розряді позмагається й Еліна Світоліна. В 1/64 фіналу французький тенісист зустрінеться із земляком Джовані Мпечі Перрікар (ATP №30). Орієнтовний початок матчу 14 січня о 02:00 ночі за Києвом.

Це буде дебютна лобова зустріч цих тенісистів.