Муж Свитолиной установил уникальный рекорд, совершив невероятный камбэк –видео

В понедельник, 7 апреля, состоялись матчи 1/32 финала ATP Masters в Монте-Карло. В одном из поединков "тысячника" Гаэль Монфис встречался с Фабианом Марожаном.

Французский теннисист в невероятном противостоянии одолел рекорд. Более того, муж Элины Свитолиной установил уникальный рекорд, сообщает 24 канал со ссылкой на OptaAce.

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Эффектная победа Монфиса

Гаэль Монфис проиграл первый сет Фабиану Марожану. Однако в двух следующих партиях 38-летний теннисист разгромил венгра. Матч завершился победой француза 2:1 (4:6, 6:1, 6:1).

Второй сет в исполнении французского и венгерского теннисистов выдался довольно невероятным. Гаэль Монфис удачно сыграл у сетки и получил важное очко.

Невероятная игра теннисистов: смотрите видео

Гаэль Монфис в итоге вышел в следующий раунд ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Также француз установил интересное достижение, став самым возрастным игроком в истории Открытой эры, выигравший матч основной сетки соревнований, проиграв 1-й сет.

К слову. Гаэль Монфис и Элина Свитолина поженились в 2020 году. В 2022 году у супругов появилась дочь Скай.

В следующем раунде турнира Гаэль Монфис сыграет с "нейтральным" Андреем Рублевым. Матч "тысячника" в Монте-Карло состоится во вторник 8 апреля.