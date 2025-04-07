Муж Свитолиной установил уникальный рекорд, совершив невероятный камбэк –видео
- Гаэль Монфис одержал победу в матче 1/32 финала ATP Masters в Монте-Карло, обыграв Фабиана Марожана со счетом 2:1.
- В следующем раунде Монфис сыграет против Андрея Рублева.
В понедельник, 7 апреля, состоялись матчи 1/32 финала ATP Masters в Монте-Карло. В одном из поединков "тысячника" Гаэль Монфис встречался с Фабианом Марожаном.
Французский теннисист в невероятном противостоянии одолел рекорд. Более того, муж Элины Свитолиной установил уникальный рекорд, сообщает 24 канал со ссылкой на OptaAce.
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Эффектная победа Монфиса
Гаэль Монфис проиграл первый сет Фабиану Марожану. Однако в двух следующих партиях 38-летний теннисист разгромил венгра. Матч завершился победой француза 2:1 (4:6, 6:1, 6:1).
Второй сет в исполнении французского и венгерского теннисистов выдался довольно невероятным. Гаэль Монфис удачно сыграл у сетки и получил важное очко.
Невероятная игра теннисистов: смотрите видео
Гаэль Монфис в итоге вышел в следующий раунд ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Также француз установил интересное достижение, став самым возрастным игроком в истории Открытой эры, выигравший матч основной сетки соревнований, проиграв 1-й сет.
К слову. Гаэль Монфис и Элина Свитолина поженились в 2020 году. В 2022 году у супругов появилась дочь Скай.
В следующем раунде турнира Гаэль Монфис сыграет с "нейтральным" Андреем Рублевым. Матч "тысячника" в Монте-Карло состоится во вторник 8 апреля.