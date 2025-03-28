Серб одержал победу со счетом 6:3, 7:6. Во втором сете он отыгрался с 2:5, закрыв игру эффектным эйсом.

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Какой рекорд побил "Ноле"

Она стала особенной и позволила Новаку в очередной раз переписать историю тенниса, сообщает 24 Канал. В возрасте 37 лет и 304 дня Джокович стал самым возрастным игроком, которому удалось добраться до полуфинала "тысячника".

Он превзошел достижение легендарного Роджера Федерера. Швейцарец пробивался к этой стадии в 37 лет и 222 дня.

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В целом для серба это будет 79-й полуфинал на Мастерсах, что также является рекордом. За выход в решающий поединок он сыграет против болгарина Григора Димитрова.

Справка. "Ноле" выиграл все восемь четвертьфиналов в Майами на протяжении карьеры. Шесть раз он становился чемпионом турнира, а еще однажды уступил в финале.

Напомним, что несколько дней назад Новаку Джоковичу покорился еще один рекорд. Он превзошел достижение Рафаэля Надаля.