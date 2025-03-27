Американка возобновила обучение в государственном Университете штата Калифорния в Лос-Анджелесе. Она снова стала студенткой после более чем 60-летнего перерыва, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tennis.com.

Читайте также Джокович установил абсолютный рекорд, превзойдя достижение Надаля: видеообзор исторической игры

Вдохновляющая история

В 1964 году ради теннисной карьеры Билли Джин Кинг вынужденно бросила учебу в этом же заведении. Тогда он назывался Калифорнийский государственный колледж.

Однако уже в почтенном возрасте бывшая спортсменка решила все же получить диплом, ведь его отсутствие беспокоило ее в течение длительного времени.

Я так и не закончила колледж. Это всегда меня беспокоило. Это скоро изменится. Я тогда изучала историю, а теперь снова выбрала эту специальность,

– заявила Билли Джин Кинг.

Билли Джин Кинг объявила о возобновлении обучения: смотрите видео

Отметим, что в течение игровой карьеры американка завоевала 39 титулов на турнирах серии Grand Slam – 12 в одиночном разряде, 16 в парном и 11 в миксте.

К слову. В честь Билли Джин Кинг названы крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. В 1963 – 2020 годах турнир назывался Кубок Федерации.

Напомним, что недавно украинский боксер Александр Усик защитил диссертацию. Он получил степень доктора философии.