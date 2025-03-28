Серб здобув перемогу з рахунком 6:3, 7:6. У другому сеті він відігрався з 2:5, закривши гру ефектним ейсом.

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Який рекорд побив "Ноле"

Вона стала особливою та дозволила Новаку вкотре переписати історію тенісу, повідомляє 24 Канал. У віці 37 років і 304 дні Джокович став найстаршим гравцем, якому вдалося дістатися до півфіналу "тисячника".

Він перевершив досягнення легендарного Роджера Федерера. Швейцарець пробивався до цієї стадії у 37 років і 222 дні.

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Загалом для серба це буде 79-й півфінал на Мастерсах, що також є рекордом. За вихід у вирішальний поєдинок він зіграє проти болгарина Григора Димитрова.

Довідка. "Ноле" виграв всі вісім чвертьфіналів у Маямі протягом кар'єри. Шість разів він ставав чемпіоном турніру, а ще одного разу поступився у фіналі.

Нагадаємо, що декілька днів тому Новаку Джоковичу підкорився ще один рекорд. Він перевершив досягнення Рафаеля Надаля.